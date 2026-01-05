Κλέλια Ανδριολάτου: Ταξίδι στην Ρώμη για την ηθοποιό – Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασε από την Αιώνια Πόλη

Enikos Newsroom

lifestyle

Κλέλια Ανδριολάτου
Φωτογραφία: Instagram/klelia_andriolatou

Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε πρόσφατα στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη, μοιράζοντας μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη διαμονή της στην Αιώνια Πόλη.

Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από το ταξίδι της, στα οποία φαίνεται να ποζάρει μπροστά στο Κολοσσαίο, αλλά και σε άλλα γνωστά σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας που επισκέφθηκε. Οι εικόνες αποπνέουν χαλαρότητα και αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά και το κομψό της στιλ, με τη νεαρή πρωταγωνίστρια να δείχνει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Παρότι το ταξίδι της τράβηξε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, παραμένει άγνωστο αν στη Ρώμη τη συνόδευσε ο σύντροφός της, αφού η ίδια επιλέγει να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως έχει δηλώσει η ίδια στο παρελθόν: «Γιατί να δεις τη σχέση μου; Δεν θα την εμφανίσω. Δεν είμαι έτοιμη».

22:55 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

22:08 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

20:34 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

20:20 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

