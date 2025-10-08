Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε 37χρονο φυγόδικο για περιστατικό ξυλοδαρμού – Είχαν προηγηθεί άλλες δύο συλλήψεις για την ίδια υπόθεση

Συνελήφθη, βραδινές ώρες, χθες, στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 37χρονος αλλοδαπός, Αλβανικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ζακύνθου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, καθώς και από κοινού απόπειρα εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος, είναι ο τρίτος κατά σειρά δράστης, που συλλαμβάνεται, καθώς, τον Αύγουστο συμμετείχε σε συμπλοκή με ομοεθνείς του στο νησί, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά πέντε άτομα με τη χρήση ροπάλων, ενώ ο πρώτος συνελήφθη τον Σεπτέμβριο και ο δεύτερος πριν από λίγες ημέρες.

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για περιστατικό ξυλοδαρμού, ενδεχομένως για προσωπικές διαφορές, που σύμφωνα με την αστυνομία, αναβαθμίστηκε από τον Εισαγγελέα σε κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

