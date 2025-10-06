Ζάκυνθος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά αστυνομικών

κοινωνία

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στη Ζάκυνθο ένας 39χρονος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και βία κατά υπαλλήλων.

Αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Καλαμακίου, όπου έπειτα από καταδίωξη και αντίσταση, τον ακινητοποίησαν και σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, μαχαίρι και ζυγαριά ακριβείας.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, εντόπισαν τον 39χρονο να κινείται με μοτοσυκλέτα στην περιοχή του Καλαμακίου και του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος, για να αποφύγει τον έλεγχο τράπηκε σε φυγή, ενώ, όταν τελικά εγκλωβίστηκε και ακινητοποιήθηκε, αντιστάθηκε της σύλληψης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • κοκαΐνη συνολικού βάρους 24,3 γραμμαρίων
  • ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 39,7 γραμμαρίων
  • μαχαίρι διπλής λεπίδας
  • ζυγαριά ακριβείας
  • 1 κινητό τηλέφωνο
  • το χρηματικό ποσό των 94 ευρώ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παραπέμφθηκε στον κ. Ανακριτή.

