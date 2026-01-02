Ξάνθη: Εξιτήριο το Σάββατο για το 9χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε από κροτίδα

Εξιτήριο παίρνει αύριο Σάββατο (03/01) το 9χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε από κροτίδα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, στον οικισμό των Αναξαδων της Ροδόπης.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Ξάνθης, όπου μεταφέρθηκε το παιδί, κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και κατάφεραν να σώσουν το μάτι του, ενώ αντιμετώπισαν τα τραύματα στο αριστερό του χέρι. Ωστόσο, δυστυχώς, το παιδί έχασε τον δείκτη από το συγκεκριμένο χέρι του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η προανάκριση συνεχίζεται απο το Αστυνομικό τμήμα Ιάσμου, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του ατυχήματος και το πώς η κροτίδα βρέθηκε στα χέρια του μικρού παιδιού.