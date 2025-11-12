Βορίζια: «Εμφανίστηκε το όχημα του Φανούρη, δεν τον είδα αλλά άκουσα ριπές – Από θαύμα ζούμε» λέει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα

Την δική του εκδοχή για την φονική συμπλοκή στα Βορίζια έδωσε ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο εξερράγη η βόμβα.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθη ένας 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός κατά την διάρκεια του θυμάτων του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια, στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η έκρηξη της οποίας οδήγησε στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, είναι κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, καθώς είχε αγοράσει το σπίτι στα Βορίζια, όπου το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου σημειώθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια ακολούθησε το αιματοκύλισμα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο υποστηρίζει, ότι εκείνο το βράδυ έλειπε, ότι ήταν σε άλλο χωριό για μια εκδήλωση και αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν από την αντίπαλη οικογένεια και πως εκείνοι ευθύνονται για όσα συνέβησαν.

«Ήθελαν να με διώξουν για να το πάρουν, επειδή θεωρούν ότι η περιοχή ”τους ανήκει”»

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που αποτέλεσε το μήλο της Έριδος ανάμεσα στις 2 οικογένειες, περιέγραψε τα δραματικά λεπτά του μακελειού στα Βορίζια το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου. «Άκουσα κάποιον να φωνάζει ”τώρα θα δεις” και μετά να φεύγει. Την ώρα που ανέβαινα τη σκάλα, άρχισαν οι πυροβολισμοί. Λίγο μετά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη. Δεν τον είδα αλλά άκουσα ριπές από 9αρι. Πιστεύω ότι ήρθε για να μας σκοτώσει. Από θαύμα ζούμε όλοι. Ήθελε να μας πετύχει με το αυτοκίνητο και να μας πατήσει», είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις».

Ο 27χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές, περιέγραψε ακόμη τις εικόνες που αντίκρυσε με τη θεία του νεκρή και άλλους 3 συγγενείς του τραυματισμένους. «Ανέβηκα στον δρόμο και είδα τη θεία μου νεκρή. Η άλλη θεία μου ήταν τραυματισμένη, όπως και ο αδελφός και ο ξάδελφός μου. Μας πυροβόλησαν ξανά από άλλο σημείο», είπε.

Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι πίσω από την έκρηξη στο σπίτι, κρύβονται μέλη της αντίπαλης οικογένειας. «Το σπίτι πωλείται από το 1990. Πιστεύω ότι ήθελαν να με διώξουν για να το πάρουν, επειδή θεωρούν ότι η περιοχή ”τους ανήκει”. Υπάρχουν χρόνια διαφορές για ζώα και χωράφια. Το σπίτι ήταν χαλάσματα και το έκανα από την αρχή με δικά μου χέρια. Μου έχει κοστίσει πάνω από 150.000 ευρώ», τόνισε.

Νέες πληροφορίες για το σχέδιο αυστηροποίησης του νόμου για την οπλοκατοχή

Την ίδια στιγμή, νέες πληροφορίες για το σχέδιο αυστηροποίησης του νόμου για την οπλοκατοχή και τις μπαλωθιές, φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φυλάκιση χωρίς αναστολή θα προβλέπεται για όποιον καταδικαστεί για κακούργημα, ενώ με βαριά πρόστιμα θα βρεθούν αντιμέτωποι όσοι ρίχνουν «μπαλωθιές».

Σημειώνεται ότι το σχέδιο δεν έχει εγκριθεί στο τελευταίο του επίπεδο, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όποιος καταδικαστεί για κακούργημα, αυτό θα σημαίνει αυτομάτως, ότι θα οδηγείται στη φυλακή και ταυτόχρονα θα του επιβάλλεται ένα τεράστιο πρόστιμο που φτάνει και τις 300.000 ευρώ, αν ο οπλισμός είναι βαρύς.

Παράλληλα, σχετικά με τις «μπαλωθιές», τους πυροβολισμούς και την κατοχή όπλων, οι ποινές φτάνουν από 8 έως 10 χρόνια και τα πρόστιμα μπορεί να είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Αυτό, αφορά αυτούς που μεταφέρουν ή κατέχουν βαρύ οπλισμό ή και ελαφρύτερο, αλλά και αυτούς που πηγαίνουν σε εμποροπανηγύρεις ή σε μεγάλες συναθροίσεις, όπως είναι γάμοι και οι βαπτίσεις.

Σε σχέση με το εάν κάποιος εθελοντικά και χωρίς να έχει ελεγχθεί από την αστυνομία, πάει και παραδώσει τον οπλισμό του στις Αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα έχει πλήρη αμνηστία, χωρίς καμία ποινική κύρωση.

Τέλος, ο εισαγγελέας, σε περίπτωση βεντέτας, θα μπορεί να απαγορεύσει την επαφή μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται, την προσέγγιση σε σπίτια ή και σε εργασίες. Εάν κάποιος εμπλεκόμενος παραβεί τον νόμο, απειλείται να τιμωρηθεί ακόμα και εως 3 χρόνια φυλάκιση.