Βόλος: Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Στα λευκά «ντύθηκε» ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία του 18χρονου Νίκου Παλάσκα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής στην παραλία του Βόλου, έπειτα από ρήξη ανευρύσματος, που του προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία.

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Νίκος τους “έφυγε”. Φίλοι του 18χρονου νωρίτερα, έκαναν πορεία με τα μηχανάκια τους ανεβαίνοντας την Κ. Καρτάλη και φορώντας λευκά μπλουζάκια, για να φτάσουν στον ναό και να πουν το τελευταίο αντίο.

Ο ναός έχει κατακλυστεί και από στεφάνια, ενώ στην έξοδό του υπάρχουν μπομπονιέρες, τηρώντας τη θρησκευτική παράδοση για νέους ανθρώπους, που δεν πρόλαβαν να παντρευτούν.