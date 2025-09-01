Τραγωδία στον Βόλο: «Ο παππούς μου πέθανε από εγκεφαλικό, όπως και η γιαγιά του Νικόλα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στον Βόλο: «Ο παππούς μου πέθανε από εγκεφαλικό, όπως και η γιαγιά του Νικόλα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του

Στην οικογένεια του 18χρονου Νίκου υπάρχει ιστορικό με εγκεφαλικά επεισόδια, όπως ανέφερε ο πατέρας του άτυχου νέου, ο οποίος κατέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου όπου είχε πάει βόλτα με την παρέα του και λίγα λεπτά μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του Νίκου Παλάσκα οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας. Στη σορό του 18χρονου έγινε σήμερα νεκροψία – νεκροτομή και, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας gegonota.news, η εγκεφαλική αιμορραγία φέρεται να προκλήθηκε από ανεύρυσμα.

Ο πατέρας του 18χρονου, Αργύρης Παλάσκας, γυμναστής στον Ολυμπιακό Βόλου, μίλησε στο magnesianews.gr για το πόρισμα της Ιατροδικαστικής, αλλά και για το ιστορικό, που υπήρχε στην οικογένεια.

«Ο Νίκος δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για πονοκεφάλους και για οτιδήποτε άλλο. Το πόρισμα έδειξε ανεύρυσμα. Έχουμε ιστορικό στην οικογένεια, ο παππούς μου πέθανε από εγκεφαλικό, όπως και η γιαγιά του Νικόλα», σημείωσε ο πατέρας του 18χρονου.

Γυρνώντας πίσω τον χρόνο, ο τραγικός πατέρας ανέφερε ότι την τραγική ώρα που κατέρρευσε ο γιος του, ο ίδιος κοιμόταν σπίτι. Τον ενημέρωσαν τι έγινε στο παιδί του και έτρεξε αμέσως στο νοσοκομείο. «Δεν είχε ούτε μώλωπες ούτε τίποτα. Δεν χτύπησε το παιδί. Οι φίλοι του μου είπαν ότι εκεί που καθόταν, σηκώθηκε, περπάτησε και σωριάστηκε», είπε ο πατέρας του 18χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος νέος, βρισκόταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με φίλους του στα πεζούλια του πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου, όταν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος. Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε. Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Την Τρίτη η κηδεία του 18χρονου

Συγγενείς και φίλοι του 18χρονου θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο τους αύριο, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 10:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 10:00.

Ο 18χρονος αφήνει πίσω του τους γονείς του, Ανάργυρο Παλάσκα και Αθανασία Πλαστάρα, τα αδέλφια του, Κωνσταντίνα- Θεοδώρα, Αυρήλιο, Ζηναΐδα και Ευθαλία, τους παππούδες του, θείους, ξαδέλφια και λοιπούς συγγενείς.

