Βόλος: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 18χρονο που κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του – Αύριο η κηδεία του

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Βόλος: Κατέρρευσε 17χρονος

Σε εγκεφαλική αιμορραγία παθολογικής αιτιολογίας φέρεται να οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του Νίκου Παλάσκα από τον Βόλο, που κατέρρευσε το βράδυ της Παρασκευής στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου όπου είχε πάει βόλτα με την παρέα του και λίγα λεπτά μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Στη σορό του 18χρονου έγινε σήμερα νεκροψία – νεκροτομή και, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, gegonota.news, η εγκεφαλική αιμορραγία φέρεται να προκλήθηκε από ανεύρυσμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος νέος, γιος του γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου, Αργύρη Παλάσκα, βρισκόταν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με φίλους του στα πεζούλια του πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου, όταν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος. Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε. Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Η κηδεία του 18χρονου αναμένεται να γίνει αύριο Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

