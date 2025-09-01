Ο Παναγιώτης Στάθης στον ΑΝΤ1 – Η ανακοίνωση του σταθμού

Enikos Newsroom

Media

Παναγιώτης Στάθης

Ο ANT1 υποδέχεται με χαρά, τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος επιστρέφει στο δυναμικό του, ενισχύοντας περαιτέρω την ενημερωτική ταυτότητα του σταθμού.

Όπως αναφέρει ο σταθμός στο δελτίο Τύπου, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με σημαντική εμπειρία και αναγνωρισμένη παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης, ξεχωρίζει για την ευρεία γνώση του στα πολιτικά και κοινωνικά θέματα, τον αξιόπιστο λόγο του, την τεκμηριωμένη άποψή του και τις ψύχραιμες αναλύσεις.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα διαδραματίσει ενεργό και σημαντικό ρόλο στον ΑΝΤ1, με στόχο την καθημερινή, έγκυρη, αντικειμενική και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών.

