«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Καθολική εφαρμογή του προγράμματος το φθινόπωρο – Τα κριτήρια και το ύψος της επιδότησης

Για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας μίλησε μεταξύ άλλων η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Όπως είπε μιλώντας στο ΕΡΤNews, το πρόγραμμα  «Νταντάδες της γειτονιάς», έχει στόχο να βοηθήσει τους γονείς με παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών, ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους και να διευκολυνθούν στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα επιδοτεί με:

  • 500 ευρώ για πλήρη απασχόληση,
  • 300 ευρώ για μερική απασχόληση,

δίνοντας τη δυνατότητα στη μητέρα ή στον πατέρα (σε μονογονεϊκή οικογένεια) να επιλέξει πιστοποιημένο φροντιστή. Το εισοδηματικό όριο για ένταξη στο πρόγραμμα είναι 24.000 ευρώ ετησίως ανά γονέα.

Οι φροντιστές –οι «νταντάδες»– θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

  • Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
  • Παρακολούθηση online σεμιναρίου,
  • Πιστοποιητικά υγείας, πρώτων βοηθειών και λευκό ποινικό μητρώο.

Η πιλοτική φάση εφαρμόστηκε σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά. Το Φθινόπωρο αναμένεται η καθολική εφαρμογή με περίπου 4.500 συμφωνητικά σε όλη τη χώρα.

 

Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας

Η υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, τονίζοντας πως «η σιωπή δεν είναι λύση» και καλώντας τις γυναίκες να κάνουν χρήση των δομών υποστήριξης.

Συγκεκριμένα:

  • Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, προσφέροντας ανώνυμη και δωρεάν υποστήριξη από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
  • Υπάρχουν 44 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας σε όλη τη χώρα.
  • Σε έκτακτες περιπτώσεις, προβλέπεται άμεση μεταφορά σε ξενοδοχείο σε συνεργασία με την ΠΟΞ και στη συνέχεια παραμονή έως 6 μήνες σε ξενώνα με πλήρη ψυχολογική, νομική και εργασιακή υποστήριξη.

Πρόγραμμα «Συμπερίληψη»

Η κυρία Ράπτη αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Συμπερίληψη», το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Όπως είπε, 80.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα συμμετείχαν το καλοκαίρι, έλαβαν πιστοποίηση και σήμερα καταβάλλεται η αποζημίωση των 100 ευρώ στους λογαριασμούς τους.

