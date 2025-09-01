Συνέντευξη Κασσελάκη στη Realnews: Τα εναπομείναντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσαν τους ψηφοφόρους, πρόδωσαν τους αγώνες της Αριστεράς, πρόδωσαν τη δημοκρατία

Στο κέντρο της αλλαγής που χρειάζεται η χώρα τοποθετεί το Κίνημα Δημοκρατίας ο Στέφανος Κασσελάκης αφήνοντας αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως με παλιά υλικά δεν μπορείς να συγκρουστείς με τις νοοτροπίες του χθες. Μιλώντας στη Realnews, o πρόεδρος του Κινήματος κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτικό χουλιγκανισμό, ενώ σχολιάζει τις εξαγγελίες που αναμένονται από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και κάνει λόγο για παροχολογία, κούφιες υποσχέσεις και λεκτικά πυροτεχνήματα.

Στον ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το κυβερνητικό στρατόπεδο καλλιεργεί μεγάλες προσδοκίες για τις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, καθώς σε αυτές γίνεται λόγος για ελάφρυνση της μεσαίας τάξης με μείωση της άμεσης φορολογίας και για μέτρα ενίσχυσης των πολύτεκνων οικογενειών και όχι μόνο. Μάλιστα προαναγγέλλουν μεγάλες εκπλήξεις, με τον Αδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει πως θα πέσει «πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση». Εσείς θα στηρίξετε τα μέτρα ή θεωρείτε πως θα είναι «ψίχουλα», όπως λένε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ;

Στη ΔΕΘ αποτυπώνεται το όραμα του πολιτικού συστήματος για το μέλλον της πατρίδας μας. Για μένα, δεν είναι όραμα το «θα πέσει πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση». Με τον πολιτικό χουλιγκανισμό δεν έχω σχέση. Πιστεύω στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και όχι στο πολιτικό παζάρι. Η ΔΕΘ μπορεί να λειτουργήσει και ως κριτήριο αξιοπιστίας: να θυμόμαστε τι υποσχέθηκε ένα κόμμα ως αντιπολίτευση και τι τελικά εφάρμοσε. Το επόμενο διάστημα θα αναδείξουμε τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ΔΕΘ που έχει παρευρεθεί -είτε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είτε ως πρωθυπουργός- που ποτέ δεν έθεσε σε ισχύ, ενώ κυβερνά 6 χρόνια. Ακριβώς αυτή η νοοτροπία είναι που μας κρατά δέσμιους στο παρελθόν. Το σύστημα έχει μάθει να λειτουργεί με όρους αφενός παροχολογίας και αφετέρου συνθηματολογίας. Αντί για συνεκτικό όραμα, διάσπαρτες παροχές. Αντί για λόγια ουσίας, κούφιες υποσχέσεις και λεκτικά πυροτεχνήματα. Αντί για απτά αποτελέσματα, αμέτρητα νομοθετήματα. Αυτό θα ακούσουμε σε λίγες ημέρες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέες εξαγγελίες που θα νομοθετήσει στο μέλλον. Μέτρα και νομοθετήματα για να απαντήσει στην αποτυχία της πολιτικής του. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας από το παλιό σύστημα. Δεν θέλουμε έναν ακόμα νόμο για το φορολογικό πλαίσιο, θέλουμε δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε κενές περιεχομένου διακηρύξεις, θέλουμε ριζοσπαστικές, μετρήσιμες πολιτικές.

Ξεκινά μετά τη ΔΕΘ η εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιστεύετε πως θα υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις; Ηδη βλέπουμε να έχει διαταχθεί μεγάλη έρευνα και στον ΕΛΓΑ.

Ενώ η χώρα μας θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο πάνω από μισό δισ. στην Ε.Ε. για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέλημα της κυβέρνησης είναι πώς θα μεταθέσει τη σύσταση της εξεταστικής μετά τη ΔΕΘ για να αποφύγει το πολιτικό κόστος. Φοβούνται ότι, την ώρα που θα εξαγγέλλουν, όπως διαρρέεται, κάποιες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, θα ξεπηδούν και άλλοι «φραπέδες» και «χασάπηδες». Οτι, όταν θα εξαγγέλλουν μέτρα στήριξης στις πολύτεκνες οικογένειες, θα περνούν από τα τηλεοπτικά παράθυρα οι πόρσε και οι φεράρι των γαλάζιων «αγροτών». Σταθμίζουν το δίκαιο με τις δημοσκοπήσεις. Την αλήθεια με την κομματική επιβίωση. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει συγκεκριμένη δομή, οργάνωση και ιεραρχία. Η κορυφή βρισκόταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο παρείχε την πολιτική κάλυψη και ανοχή, και διαρθρωνόταν με τη συμμετοχή υπουργών, βουλευτών, διοικητών και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολιτικών γραφείων και τοπικών παραγόντων της Ν.Δ. Γι’ αυτό στο Κίνημα Δημοκρατίας μιλήσαμε για εγκληματική οργάνωση και ζητήσαμε την απευθείας παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στη Δικαιοσύνη, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στις αρχές του μήνα, θα γίνει δημόσια κλήρωση για το Δικαστικό Συμβούλιο που θα εξετάσει τυχόν ποινικές ευθύνες του Κώστα Αχ. Καραμανλή για την τραγωδία των Τεμπών. Εχετε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ή θεωρείτε πως είναι ένας τρόπος για να «κουκουλωθεί» η υπόθεση;

Να σας θυμίσω ότι η ίδια η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει διαμαρτυρηθεί δημόσια για τις παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο έργο της Δικαιοσύνης. Και μάλιστα για την υπόθεση των Τεμπών. Τι μας διασφαλίζει ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και τώρα; Οι αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά το έγκλημα των 57 νεκρών ήταν το μπάζωμα του χώρου, η ρίψη οστών των νεκρών επιβατών σε διπλανά οικόπεδα, οι παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και το ξέπλυμα των υπουργών του. Είναι δυνατόν ο Κώστας Αχ. Καραμανλής να οδηγείται στη Δικαιοσύνη μόνο με κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος; Στα Τέμπη χάθηκαν 57 ζωές και ένα παιδί βρίσκεται σε κώμα. Και όμως η Ν.Δ. επέλεξε να μην οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Από κοντά και το ΠΑΣΟΚ.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν κάποιες γκρίνιες και αποχωρήσεις από το Κίνημα Δημοκρατίας, όπως αυτή του κ. Αντώναρου, που απ’ ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από την τελευταία δημοσκόπηση δεν επηρέασε την πορεία του κόμματος, καθώς σας εμφανίζει στην έκτη θέση με 5,3%. Ποιος είναι ο στόχος σας μέχρι τις εκλογές; Πού βάζετε τον πήχυ για το Κίνημα Δημοκρατίας;

Δεν θέλω να μιλήσω για πρόσωπα που επέλεξαν να αποχωρήσουν. Τους ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συνεισφορά τους. Ο πήχυς μας είναι ψηλά. Γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο. Από την οικονομία και την επιχειρηματικότητα μέχρι την υγεία και την πολιτική προστασία, η Ελλάδα έχει ανάγκη μιας νέας κατεύθυνσης. Μιας αλλαγής. Και εκεί βρίσκεται το Κίνημα Δημοκρατίας. Στο κέντρο της δημιουργίας. Στο κέντρο της αλλαγής. Η πατρίδα μας έχει τεράστιες δυνατότητες, που δυστυχώς μένουν εγκλωβισμένες σε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο διαχρονικά εξυπηρετεί μια κρατικοδίαιτη επιχειρηματική ελίτ. Το ταλέντο των ανθρώπων του λαού μας συνθλίβεται στο τέρας της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας που δημιούργησε το παλαιό πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα δημιουργεί εξαρτήσεις στο πιο ανεξάρτητο και δημιουργικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες ένας χρόνος από τη θυελλώδη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε στην καθαίρεσή σας από τη θέση του προέδρου και στη συνέχεια στον αποκλεισμό σας από τις εκλογικές διαδικασίες. Υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά εκείνη την ημέρα για να αποφύγετε αυτό που είχαν ήδη προαναγγείλει οι εσωκομματικοί σας αντίπαλοι;

Πώς μπορείς να αποφύγεις μια προαναγγελία κατάλυσης της εσωκομματικής δημοκρατίας; Μπορείς να συμβιβαστείς με όσους αποκλείουν; Με όσους άφησαν έξω από ένα μπουζουξίδικο για ώρες συνέδρους που ήρθαν από όλη την Ελλάδα; Με όσους έκλεισαν την πόρτα σε αγωνιστές απέναντι στη χούντα; Δυστυχώς, τα εναπομείναντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσαν τους ψηφοφόρους, πρόδωσαν τους αγώνες της Αριστεράς, πρόδωσαν τη δημοκρατία.

Βλέπουμε πως πληθαίνουν τα «σημάδια» επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή, με τα σενάρια να θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να προχωρά στην ίδρυση νέου κόμματος. Σας προβληματίζει μια τέτοια εξέλιξη και πόσο θα επηρεάσει το Κίνημα Δημοκρατίας;

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου. Μάλλον πρέπει να απευθύνετε αυτή την ερώτηση στον πρόεδρο του κόμματος στο οποίο ανήκει.

Εσείς, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, θα συνεργαζόσασταν με τον Αλέξη Τσίπρα σε μια προσπάθεια ένωσης των προοδευτικών δυνάμεων ή θεωρείτε πως δεν υπάρχει έδαφος για συνεργασία;

Οραματιζόμαστε μια νέα Ελλάδα που θα δίνει την ελευθερία στους ανθρώπους της να ονειρευτούν και να προκόψουν. Μια Ελλάδα που θα συγκρουστεί με τις νοοτροπίες του χθες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό με παλιά υλικά, ακόμη και αν έχουν εκσυγχρονίσει την εικόνα τους;

Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες να υπάρχει αλλαγή στάσης από τη λιβυκή πλευρά, με τον Χαλίφα Χαφτάρ, που θεωρείτο σύμμαχός μας, να ετοιμάζεται να ανάψει «πράσινο φως» για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης. Πόσο σας ανησυχούν οι εξελίξεις αυτές και τι πρέπει να κάνει η ελληνική διπλωματία;

Η εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποτύχει. Από τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας σε τζαμιά, μέχρι το καλώδιο στην Κάσο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη Μονή του Ορους Σινά. Δεν σερνόμαστε απλά πίσω από τις εξελίξεις, αλλά πίσω από συνεχείς διπλωματικές ήττες. Ο «δεδομένος σύμμαχος» κατάντησε παρίας της διεθνούς κοινότητας. Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε και πάλι μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Με επαναξιολόγηση και επανιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Πρώτα και πάνω από όλα τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας.