Βέροια: Στους δρόμους με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας – ΒΙΝΤΕΟ

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας, οι οποίοι κατέληξαν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Βέροιας, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ζητώντας από την κυβέρνηση την διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Αφού συγκεντρώθηκαν στις 11 το πρωί στα Καβάσιλα, ύστερα από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών Νησελίου, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της Βέροιας.

Διασχίζοντας την πόλη έκαναν στάσεις έξω από τα πολιτικά γραφεία βουλευτών και του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ενώ κατέληξαν στο κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η σημερινή κινητοποίηση, σύμφωνα με τους αγρότες, αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς δράσεων που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα από την πλευρά της πολιτείας.