Πιερρακάκης: Μήνυση για deepfake βίντεο στο Facebook – Ο υπουργός εμφανιζόταν δήθεν να προωθεί επενδυτικά προγράμματα

Κυριάκος Πιερρακάκης

Μήνυση κατά αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο Facebook κατέθεσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προσωπικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης για deepfake βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται δήθεν ο υπουργός να προτρέπει πολίτες να επενδύσουν σε δήθεν «προγράμματα υψηλής απόδοσης».

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής: 

«Τόσο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσο και ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης προσωπικά, υπέβαλαν σήμερα το πρωί έγκληση–μήνυση κατά αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση παραπλανητικής διαφήμισης που περιλάμβανε ψηφιακά αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfake). Στο εν λόγω υλικό ο Υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να προτρέπει πολίτες να επενδύσουν σε δήθεν «προγράμματα υψηλής απόδοσης» – κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Για τα ανωτέρω, εκτός από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας».

