Βέροια: Καταδικάστηκε 63χρονος οδηγός για θανατηφόρα παράσυρση 55χρονου – Οδηγούσε μεθυσμένος

Σε φυλάκιση δύο ετών και δύο μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε τελεσίδικα 63χρονος, ο οποίος οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, τραυμάτισε θανάσιμα 55χρονο τον Δεκέμβριο του 2018, στη Βέροια.

Το θύμα φέρεται να βρισκόταν πίσω από κάδο απορριμμάτων, πάνω στον οποίο προσέκρουσε ο κατηγορούμενος οδηγός, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, ενώ τον αθώωσε για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 63χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά την θανατηφόρα παράσυρση κι όταν προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση, με θετικό αποτέλεσμα. Το θύμα κατέληξε ύστερα από νοσηλεία.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να αποφύγει ένα αγριογούρουνο που διέσχιζε το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του, χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί την παρουσία του θύματος στο σημείο. Αρνήθηκε δε, ότι οδηγούσε μεθυσμένος, λέγοντας ότι κατανάλωσε αλκοόλ αφού επέστρεψε στο σπίτι και πριν εντοπιστεί από την αστυνομία.