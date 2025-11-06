First Dates: Νέα ζευγάρια ψάχνουν μια ευκαιρία στον έρωτα, απόψε στις 21:00 στο Star

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates 

Στο First Dates, κάθε βραδιά είναι μια νέα ευκαιρία για αγάπη, χημεία και αυθόρμητες στιγμές και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πως θα εξελιχθεί!

Η Ζεν, μέσα σε ένα εστιατόριο γεμάτο προσμονή και ρομαντισμό, υποδέχεται νέα ζευγάρια που έρχονται με έναν κοινό σκοπό: να δώσουν μια ευκαιρία στον έρωτα, όσο απρόβλεπτος κι αν είναι!

Ο Νίκος έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα με παιχνιδιάρικη διάθεση και έτοιμος να γνωρίσει, να γελάσει, να φλερτάρει, να πει μαντινάδες και ίσως λίγα παραπάνω ανέκδοτα απ’ όσα επιτρέπονται σε ένα ραντεβού.

Για καλή του τύχη, η γλυκιά Φλώρα έχει έρθει με ανάλογη διάθεση, καθώς θέλει να ζήσει μια νέα εμπειρία και νιώθει έτοιμη για ό,τι της επιφυλάσσει η μοίρα του First Dates!

Η 19χρονη Έμιλυ ψάχνει ένα αγόρι που θα την κάνει να χαμογελά και θα χαίρεται μαζί του μια υγιή  σχέση, μακριά από την τοξικότητα. Ο Σίμος δηλώνει πως δεν ζηλεύει και θέλει να γνωρίσει μια ανεξάρτητη κοπέλα, με όρεξη για περιπέτεια!

Θα μπορέσει να το αποδείξει όταν η Έμιλυ κάνει μια αναπάντεχη αποκάλυψη για την προσωπικότητά της ή μήπως, τελικά, δεν είναι έτοιμος να ζήσει έναν περιπετειώδη έρωτα χωρίς προκαταλήψεις;

Η Επιστήμη, με τα μωβ μαλλιά της, τα τατουάζ και την παιδική της αύρα, αποδεικνύει πως το σπάνιο όνομά της είναι το λιγότερο ενδιαφέρον στοιχείο πάνω της.

Ο Θανάσης, ήρεμος και ελεύθερος από επιλογή, αναζητά κι εκείνος τον έρωτα και όταν οι δυο τους συναντιούνται, ο χρόνος μοιάζει απλά να σταματά!

Ένα επεισόδιο που θυμίζει πως ο έρωτας έχει πολλούς τρόπους να φανερωθεί κι ακόμα περισσότερους να μας εκπλήξει!

Δείτε εδώ το trailer του First Dates – Πέμπτη 6/11:

 

