Τρόμος στον Χολαργό: Άνδρας προσπάθησε να παρασύρει μαθητή στο σπίτι του

σχολική αίθουσα τάξη σχολείο
Φωτογραφία: Intime

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου στον Χολαργό. Μια καταγγελία που προκαλεί αναστάτωση και φόβο στους κατοίκους της περιοχής.

Ένας μαθητής, σύμφωνα με το ERTNews, κινδύνευσε να πέσει θύμα παιδόφιλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το συμβάν έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο. Ένας μυστηριώδης άνδρας, αποπειράθηκε να παρασύρει έναν μαθητή με το αυτοκίνητό του και να τον οδηγήσει στο σπίτι του. Η μητέρα του μαθητή προέβη σε καταγγελία του περιστατικού στην Αστυνομία, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις καταγγελίες συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, φέρεται να είναι γνωστός παιδόφιλος, καθώς έχει βεβαρημένο παρελθόν.

Ο συγκεκριμένος, το 2019 είχε συλληφθεί στην Κέρκυρα για ασέλγεια ανηλίκων.

Δείτε το βίντεο της ERT:

