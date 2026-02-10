Τροχαία: Πάνω από 1.240 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα

Η Τροχαία ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα (από 2 έως 08 Φεβρουαρίου 2026) πραγματοποιήθηκαν 16.047 έλεγχοι σχετικά με τη μη χρήση κράνους από οδηγούς δικύκλων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.135 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 52 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 113 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 939 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 52 διανομείς), 113 επιβάτες δίκυκλων και 194 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

641 στην Αττική,

119 στο Νότιο Αιγαίο,

92 στη Δυτική Ελλάδα,

90 στην Κρήτη,

61 στη Θεσσαλία,

54 στη Θεσσαλονίκη,

50 στην Πελοπόννησο,

43 στα Ιόνια Νησιά,

25 στη Στερεά Ελλάδα,

23 στην Κεντρική Μακεδονία,

22 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

17 στην Ήπειρο,

10 στο Βόρειο Αιγαίο και

1 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δίκυκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Όπως επισημαίνεται από την Τροχαία η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.