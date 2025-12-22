Τροχαία Αττικής: 7 συλλήψεις και βεβαίωση 262 παραβάσεων για αλκοόλ – Οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του για να αποφύγει τον έλεγχο 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 22 Δεκεμβρίου, ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 19.712 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των συνεργείων ελέγχων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.