Τροχαία Αττικής: 7 συλλήψεις και βεβαίωση 262 παραβάσεων για αλκοόλ – Οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του για να αποφύγει τον έλεγχο 

Σύνοψη από το

  • Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση από τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου σε όλο το λεκανοπέδιο, στοχεύοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Πραγματοποιήθηκαν 19.712 έλεγχοι.
  • Από τους ελέγχους βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθησαν 7 οδηγοί με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος οδηγού που εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαία Αττικής: 7 συλλήψεις και βεβαίωση 262 παραβάσεων για αλκοόλ – Οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του για να αποφύγει τον έλεγχο 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 22 Δεκεμβρίου, ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 19.712 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 7 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των συνεργείων ελέγχων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καλλυντικών προϊόντων

Ο ΙΣΑ στηρίζει την έγκυρη ενημέρωση για τα μυοσκελετικά νοσήματα

Εορταστικό τραπέζι: Διευκρινίσεις Αναγνωστόπουλου για το κόστος

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων ύψους 1,17 δισ. ευρώ υπέβαλε η Ελλάδα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:20 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες – Στο νοσοκομείο ένας 53χρονος

Τροχαίο ατύχημα έγινε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12 στον Πλάτανο Καλυβίων, στο Αγρίνιο....
17:15 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ολομέλεια προέδρων δικηγορικών συλλόγων: «Όχι» στην αντικατάσταση των δικηγόρων με δικαστές στα Πειθαρχικά Συμβούλια

Ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελ...
16:40 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μεταξουργείο: 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβαν την κάνναβη σε σωλήνα απορροφητήρα – ΒΙΝΤΕΟ 

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνελήφθησαν, μεσημ...
16:30 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Στο μνημείο των Τεμπών οι αγρότες – Η συμβολική κίνηση για τα θύματα της τραγωδίας – ΒΙΝΤΕΟ

Την μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών τίμησαν οι αγρότες, μετά το αποκ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα