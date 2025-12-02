Τριπλή τραγωδία στο Κερατσίνι: Ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί στη βεράντα του σπιτιού τους – Έναν χρόνο πριν είχε πεθάνει και ο γιος τους

Τριπλή τραγωδία στο Κερατσίνι. Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό στο μπαλκόνι του σπιτιού τους με τις πρώτες εκτιμήσεις, σύμφωνα με την εκπομπή «LIVENews» στο MEGA να κάνουν λόγο για καρδιακό επεισόδιο.

Και οι δύο φαίνεται να ξεψύχησαν στη βεράντα, πιθανόν πρώτα ο άνδρας και στη συνέχεια η γυναίκα, βλέποντας τον άτυχο ηλικιωμένο να έχει καταρρεύσει.

Το ζευγάρι είχε χάσει και τον γιο του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντέξει τη βαριά απώλεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο εγγονός των ηλικιωμένων, το πρωί του περασμένου Σαββάτου πήγε να τους επισκεφθεί, όπως και συνήθιζε. Τίποτα δεν προμήνυε το θέαμα που θα αντίκριζε: ο παππούς και η γιαγιά του πλάι- πλάι να είχαν αφήσει την τελευταία πνοή τους.

Γειτόνισσα που μίλησε στο «LIVENews» είπε: «Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός. Βρήκε νεκρούς τον παππού και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή».

Ο εγγονός που πριν από λίγο καιρό είδε τον πατέρα του να ξεψυχάει στα χέρια του, περιέγραψε όσα είδε στο σπίτι όπου έζησαν επί 35 χρόνια ο παππούς και η γιαγιά του.

«Εγώ είχα πάει να τους αγοράσω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους και τίποτα… Πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου στα χέρια μου και μπροστά στα μάτια τους και τώρα τελευταία ήταν δύσκολη η κατάσταση» υποστήριξε ο εγγονός.

Η απώλεια του γιου τους φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί από 15 χρόνων που ήρθαν από την Κόρινθο. Μετά ήταν πάντα μαζί μέχρι και τώρα πέθαναν μαζί» είπε ο εγγονός τους.

Στο σημείο έσπευσαν το Σάββατο το πρωί ασθενοφόρα και Αστυνομία. «Ο παππούς βγήκε να πλύνει μία λεκάνη και η γιαγιά άκουσε τον παππού που έπεσε και βγήκε έξω και μάλλον έπαθαν ανακοπή» περιγράφει γειτόνισσα.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει και για τους δύο ισχαιμικό επεισόδιο. Ο εγγονός περιγράφει ακόμη ότι «έπεσε ο παππούς και χτύπησε το κεφάλι και η γιαγιά μου τον έσυρε για να τον τραβήξει, γι’ αυτό και έχει κάποιες αμυχές στο χέρι του».

Όλοι όσοι τους γνώριζαν μιλούν για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Η κηδεία των ηλικιωμένων θα τελεστεί την Τετάρτη.

Η κόρη τους έμενε λίγα μέτρα πιο μακριά – Ο έντονος καβγάς με τον αδελφό της

Η κόρη του ζευγαριού μένει λίγα μέτρα πιο μακριά από το σπίτι των γονέων της. Δεν αντιλήφθηκε κάτι προκειμένου να σπεύσει να τους βοηθήσει.

Ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες, η κόρη δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με τους γονείς της. Ο αδελφός της δε, πέθανε από καρδιά έπειτα από έναν έντονο καβγά με την αδελφή του, όπως λένε άνθρωποι που τους γνώριζαν στο MEGA. Ο καβγάς αφορούσε σε μία θέση πάρκινγκ.

Δείτε το βίντεο του MEGA: