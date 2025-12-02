Θεσσαλονίκη: Αθώοι 2 Σκωτσέζοι οπαδοί που επιχείρησαν να μπουν με καπνογόνα στο γήπεδο της Τούμπας

Σύνοψη από το

  • Δύο Σκωτσέζοι οπαδοί της Χαρτς κρίθηκαν αθώοι από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης, παρότι κατηγορούνταν για απόπειρα εισόδου με καπνογόνα στο γήπεδο της Τούμπας.
  • Το Δικαστήριο δέχθηκε τον ισχυρισμό περί συγγνωστής νομικής πλάνης, καθώς οι νεαροί δεν γνώριζαν ότι η κατοχή καπνογόνων διώκεται ποινικά στην Ελλάδα σε αθλητικές εκδηλώσεις.
  • Η υπεράσπιση επισήμανε ότι στη Σκωτία η χρήση καπνογόνων δεν αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη, εκτός αν συνοδεύεται από βίαιες ενέργειες. Πρωτόδικα οι οπαδοί είχαν καταδικαστεί σε 8μηνη φυλάκιση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης δύο Σκωτσέζοι οπαδοί της Χαρτς, που κατηγορούνταν ότι επιχείρησαν να εισέλθουν με καπνογόνα στο γήπεδο της Τούμπας, ενόψει ευρωπαϊκού αγώνα της ομάδας τους με τον ΠΑΟΚ, τον Αύγουστο του 2023.

Οι δύο Σκωτσέζοι (22 και 24 ετών) δεν βρέθηκαν στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το Δικαστήριο δέχθηκε πως οι νεαροί δεν γνώριζαν ότι η κατοχή καπνογόνων διώκεται ποινικά στη χώρα μας, όταν συνδέεται με αθλητική εκδήλωση (ισχυρισμός περί συγγνωστής νομικής πλάνης).

Η υπεράσπισή τους τόνισε, επιπλέον, ότι μόλις τα τελευταία 24ωρα ξεκίνησε διαβούλευση στη Σκωτία για το ζήτημα απαγόρευσης εισόδου, σε γήπεδα, οπαδών που κατέχουν καπνογόνα, καθώς μέχρι τώρα η χρήση τους δεν αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη, εφόσον δεν συνοδεύεται από βίαιες ενέργειες ή διατάραξη κοινής ειρήνης.

Πρωτόδικα οι δύο οπαδοί της Χαρτς είχαν καταδικαστεί σε 8μηνη φυλάκιση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Αναδρομικά: «Εγκλωβισμένοι» 400.000 συνταξιούχοι – Τι απαντά η Κεραμέως

Στεγαστική κρίση: Πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν το ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία και τι λέει η Μιχαηλίδου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:24 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο για τον γιο πολιτευτή – Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο είχε ο γιος πολιτευτή στον Νομό Αχαΐας. Το ατύχημα συνέβη ανήμερα της εορτής το...
19:12 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότες απέκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Σε αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, της εθνικής οδού, στο ύψος των διοδίων των Μα...
19:06 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Συνελήφθη 58χρονος – ΒΙΝΤΕΟ

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής συνελήφθη, στο πλαίσιο...
18:56 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας», την Κυριακή 7...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»