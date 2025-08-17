Τρίκαλα: Διαρρήκτες μπούκαραν σε σπίτια ενώ οι ιδιοκτήτες ήταν σε συναυλία με τον Ηλία Βρεττό και την Κέλλυ Κελεκίδου

Θρασύτατοι διαρρήκτες βρήκαν την ευκαιρία να δράσουν, στο χωριό Νεοχώρι, στα Τρίκαλα, όσο ήταν σε εξέλιξη συναυλία με τους γνωστούς τραγουδιστές Ηλία Βρεττό και Κέλλυ Κελεκίδου.

Τα άδεια σπίτια των κατοίκων, έγιναν στόχος κατά την διάρκεια της πολιτιστικής βραδιάς, αφού οι περισσότεροι βρίσκονταν στην εκδήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TrikalaNews.gr, την ώρα της συναυλίας ο δήμαρχος Σπυρίδων Αγναντής, που παρευρισκόταν στον χώρο ενημερώθηκε ότι διαρρήκτες εκμεταλλεύονται την απουσία των κατοίκων και μπαίνουν σε άδεια σπίτια. Ο ίδιος κινητοποιήθηκε άμεσα και ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία.

Παρά την αντίδραση, το πρωί καταγράφηκε ακόμη μία διάρρηξη.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ οι κάτοικοι του χωριού εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των περιουσιών τους.

