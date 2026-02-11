Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στην Αττική – Πλούσια «συγκομιδή» για την ΕΛΑΣ με 14 κιλά κάνναβης και δύο κιλά κοκαΐνης

Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν τη Δευτέρα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Είχε προηγηθεί η αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και η δημιουργία προφίλ (profiling), οπότε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 41χρονου και 60χρονης.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, αρχικά, συνελήφθη 47χρονος από την περιοχή της Νίκαιας Αττικής, ο οποίος είχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), μικτού βάρους 3 γραμμαρίων. Την είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 41χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό της 60χρονης, έναντι 30 ευρώ.

Από την έρευνα που έγινε στη συνέχεια στο σπίτι της 60χρονης, εντοπίστηκε να κατέχει από κοινού με τον 41χρονο, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, στην κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε άλλους χώρους («καβάτζα»), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 12.128 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 2.005 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη, σε μορφή «σοκολάτας»,

• 2.099,9 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 74,4 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

• 172 φακελίσκοι των 10γραμμαρίων φαρμακευτικού σκευάσματος,

• 400 γραμμάρια μαγειρικής σόδας,

• το χρηματικό ποσό των 5.285 ευρώ,

• 2 αυτοκίνητα,

• 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

• ρολά νάιλον περιτυλίγματος.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ με βάση τις κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, το προσδοκώμενο όφελος των κατηγορούμενων, υπολογίζεται σε περίπου 270.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.