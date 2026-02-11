Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την άγρια επίθεση μαθητών κατά 16χρονου μετά το σχόλασμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την άγρια επίθεση μαθητών κατά 16χρονου μετά το σχόλασμα

Καρέ καρέ καταγράφεται η επίθεση σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή, από συνομήλικούς του, έξω από σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη.

Το νέο περιστατικό βίας ανηλίκων έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Η άγρια επίθεση στον 16χρονο

Σύμφωνα με το mega, ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα άλλων μαθητών μετά το σχόλασμα.

Όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερας ασφαλείας, οι μαθητές χτυπούν τον 16χρονο, τον ρίχνουν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και συνεχίζουν την επίθεση σε βάρος του. Στο τέλος του βίντεο, διακρίνεται ο 16χρονος να τρέχει, στην προσπάθειά του να γλιτώσει από τα χέρια των δραστών.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 16χρονος δεν έχει καταγγείλει το περιστατικό, ούτε η οικογένειά του έχει καταθέσει μήνυση. Ωστόσο, οι αρχές διενεργούν έρευνες για το συμβάν.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης:

 

