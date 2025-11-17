Τραγωδία στο Ηράκλειο: Καραμπόλα 3 οχημάτων – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας (17/11) στην επαρχιακό οδό Πεζά – Αρκαλοχώρι στο ύψος του Αστριτσίου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους ενώ τρίτο όχημα που ακολουθούσε, έπεσε και αυτό πάνω τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση οι επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους.