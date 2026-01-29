Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Θρήνος στην κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Θρήνος στην κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βαρύ πένθος σήμερα καθώς τελούνται οι κηδείες των τριών εκ των πέντε εργατριών που έχασαν την ζωή τους κατά την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Πριν από λίγο, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε βαρύ κλίμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια της 47χρονης, τους φίλους και τους συναδέλφους της, που την αποχαιρέτησαν με βουβό πόνο.

Στις 3 το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία της 65χρονης Αναστασίας Νάσιου στον τόπο καταγωγής της στο Γριζάνο Τρικάλων, ενώ στις 4 η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Αύριο θα τελεστούν οι κηδείες των άλλων δύο εργαζομένων, που έχασαν άδικα την ζωή τους στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε πολλές χώρες λόγω επικίνδυνης τοξίνης-Τι συστήνει το ECDC στους γονείς

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή δύο Ελλήνων τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Νέο «κρατικό» voucher 750 ευρώ για εργαζόμενους: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν

ΕΛΣΤΑΤ: Έπεσε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
16:08 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

H κακοκαιρία «σάρωσε» την Αλεξανδρούπολη: Πλημμύρισαν δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο, μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο στον Απαλό – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί αυτή την ώρα η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη Θράκη, με επίκεντρο...
15:49 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ίμια: Τι λένε τα αρχεία Αρσένη για την πτώση του ελικοπτέρου

Το 2023 η Λούκα Κατσέλη είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Στιγμές» με τον Μάνο Νιφλή. Μεταξύ...
15:12 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά – 7 συλλήψεις σε συντονισμένη επιχείρηση

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, που προχώρησ...
14:37 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Ισχυρή καταιγίδα τώρα στην Αττική – Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Η κακοκαιρία έφτασε και στην Αττική, όπου άνοιξαν οι ουρανοί. Εδώ και λίγη ώρα ισχυρή νεροποντ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι