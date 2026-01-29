Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Θρήνος στην κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βαρύ πένθος σήμερα καθώς τελούνται οι κηδείες των τριών εκ των πέντε εργατριών που έχασαν την ζωή τους κατά την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Πριν από λίγο, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στην 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σε βαρύ κλίμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια της 47χρονης, τους φίλους και τους συναδέλφους της, που την αποχαιρέτησαν με βουβό πόνο.

Στις 3 το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία της 65χρονης Αναστασίας Νάσιου στον τόπο καταγωγής της στο Γριζάνο Τρικάλων, ενώ στις 4 η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Αύριο θα τελεστούν οι κηδείες των άλλων δύο εργαζομένων, που έχασαν άδικα την ζωή τους στο εργοστάσιο «Βιολάντα».