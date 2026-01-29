Axios: Ισραηλινοί και Σαουδάραβες αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον – Συζητήσεις για πιθανές επιθέσεις στο Ιράν

Σύνοψη από το

  • Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με πιθανές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αναφέρει το Axios.
  • Οι ΗΠΑ έχουν διατάξει την ενίσχυση των στρατιωτικών τους δυνάμεων στον Κόλπο, ενώ οι Σαουδάραβες έχουν αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο τους σε επίθεση.
  • Ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση για στρατιωτική δράση, ενώ ανώτερος σύμβουλος του Ιράν προειδοποίησε ότι «Οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από τις ΗΠΑ θα θεωρηθεί πράξη πολέμου και η απάντηση θα είναι άμεση, ολοκληρωτική, και πρωτοφανής, στοχεύοντας την καρδιά του Τελ Αβίβ».
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με πιθανές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αναφέρει το Axios.

Οι ΗΠΑ έχουν διατάξει την ενίσχυση των στρατιωτικών τους δυνάμεων στον Κόλπο για να προετοιμαστούν για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή εδώ και ημέρες.

Οι Ισραηλινοί ήρθαν στην Ουάσινγκτον «να μοιραστούν πληροφορίες για πιθανούς στόχους εντός του Ιράν», όπως μετέφεραν οι πηγές στον ιστότοπο.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, στρατηγός Σλομί Μπίντερ, πραγματοποίησε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους στο Πεντάγωνο, την CIA και τον Λευκό Οίκο.

Στη συνέχεια, ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, αναμένεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις με επίκεντρο το Ιράν στο Πεντάγωνο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο – συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Οι Σαουδάραβες έχουν αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, ενώ ο Σαουδάραβας διάδοχος πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είπε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν την Τρίτη ότι η Σαουδική Αραβία δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της σε επίθεση.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι ο Τραμπ ακόμη δεν έχει λάβει τελική απόφαση για στρατιωτική δράση. Παρά τις απειλές του Τραμπ ότι οι επιθέσεις «θα είναι πολύ χειρότερες» από την προηγούμενη φορά, οι συνεργάτες του δηλώνουν ότι είναι ακόμη πρόθυμος να εξετάσει διπλωματικές λύσεις.

Προς το παρόν «δεν υπάρχουν σοβαρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», σύμφωνα με αξιωματούχους, που προσθέτουν ότι η Τεχεράνη δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για μια συμφωνία βάσει των όρων που θέτουν οι ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Σαμχάνι, προειδοποίησε στο X ότι «Μια ‘περιορισμένη επίθεση’ είναι μια ψευδαίσθηση. Οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια από τις ΗΠΑ -από οποιαδήποτε προέλευση και σε οποιοδήποτε επίπεδο- θα θεωρηθεί πράξη πολέμου και η απάντηση θα είναι άμεση, ολοκληρωτική, και πρωτοφανής, στοχεύοντας την καρδιά του Τελ Αβίβ και όλους όσοι υποστηρίζουν τον επιτιθέμενο».

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η στρατιωτική ενίσχυση στον Κόλπο θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, εντείνοντας την ανησυχία για μια πιθανή σύγκρουση.

