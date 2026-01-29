Θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο LNG

  • Θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο και το αμερικανικό LNG, καθώς στην Ουάσιγκτον ετοιμάζονται για την επόμενη φάση και αναμένουν την ανάληψη υποχρεώσεων από την Ευρώπη.
  • Στις 24 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί σημαντική συνάντηση στην Ουάσιγκτον για τον Κάθετο Διάδρομο, με τους Αμερικανούς να απαιτούν την υπογραφή όλων των συμφωνιών και να πιέζουν για τον τερματισμό της κωλυσιεργίας.
  • Στη σύσκεψη κορυφής, όπου θα συμμετάσχουν ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η ομάδα του Αλέξανδρου Εξάρχου, θα συζητηθούν και θέματα υποδομών, όπως η νέα Πλωτή Μονάδα Επαναεριοποίησης και Αποθήκευσης (FSRU).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Παπασταύρου Εξάρχου

Θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο και το αμερικανικό LNG, καθώς στην Ουάσιγκτον ετοιμάζονται για την επόμενη φάση. Προχωρούν γρήγορα και αναμένουν ότι η Ευρώπη θα αναλάβει τις υποχρεώσεις της.

Όπως μετέδωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου στον ΣΚΑΪ, στις 24 Φεβρουαρίου, στην Ουάσιγκτον, θα γίνει μία πολύ σημαντική συνάντηση για τα θέματα του Κάθετου Διαδρόμου. Η απόφαση των Αμερικανών είναι να υπογραφούν όλες οι συμφωνίες, όχι μόνο αυτές με την Ουκρανία και τη Ρουμανία. Οπότε μέχρι τότε, η Ευρώπη πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, καθώς η Ουάσιγκτον απαιτεί να σταματήσει η κωλυσιεργία.  Ο στόχος είναι να κλείσει η συμφωνία διάρκειας 25 ετών.

Σε αυτή τη συνάντηση, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα γίνει συζήτηση και για το θέμα των υποδομών, της νέας Πλωτής Μονάδας Επαναεριοποίησης και Αποθήκευσης (FSRU), αλλά και για τη βελτίωση του υφιστάμενου αγωγού.

Στη σύσκεψη κορυφής θα συμμετέχουν ο Αλέξανδρου Εξάρχου και η ομάδα του που ασχολείται με το θέμα και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η συνάντηση θα γίνει στον Λευκό Οίκο, ενώ θα συνέλθει και η Επιτροπή Ενεργειακής Κυριαρχίας (Energy Dominance Committee), με τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ιδρύματος Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC).

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατίου, είναι βέβαιο ότι θα ασκηθεί μεγάλη πίεση στις Βρυξέλλες για να επιδοτήσουν στη πραγματικότητα την διέλευση του αερίου προς τον Βορρά στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει γίνει με την Ε.Ε. για τους δασμούς.

 

13:15 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

