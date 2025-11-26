Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Πέθανε ύστερα από τσίμπημα μέλισσας – Έτρεξε για βοήθεια και βγήκε εκτός δρόμου με το αυτοκίνητο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/11 σε χωριό του Δομοκού, στη Φθιώτιδα, όπου ένας άνδρας, 50 ετών, έχασε τη ζωή του ύστερα από τσίμπημα μέλισσας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamiareport.gr, ο άτυχος άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν τον τσίμπησε μία μέλισσα στο αυτί. Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός στα έντομα, έσπευσε αμέσως με το αυτοκίνητό του στο κοντινότερο φαρμακείο, που βρίσκεται στην Εκκάρα για ένεση αδρεναλίνης.

Στη διαδρομή όμως, πιθανότατα και λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του που βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε ανάχωμα. Ένα άτομο από την παρέα του που τον ακολουθούσε με το δικό του όχημα, γιατί ανησυχούσε, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες, ωστόσο η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή.

Συγχρόνως είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης των γιατρών απέβησαν άκαρπες. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το ΑΤ Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που θα ρίξει φως στην ακριβή αιτία θανάτου του 50χρονου.

 

 

18:14 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

