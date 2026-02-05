Τραγωδία στα Τέμπη: Στη Λάρισα η διεξαγωγή της δίκης – Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συγγενών

  • Στις 23 Μαρτίου, στη Λάρισα, θα ξεκινήσει η δίκη των 36 κατηγορουμένων για την τραγωδία στα Τέμπη.
  • Ο Άρειος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις συγγενών θυμάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της δίκης, οι οποίοι ζητούσαν να γίνει σε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
  • Το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε ομόφωνα τα αιτήματα, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι αλλαγής, παρά τις δηλώσεις συγγενών, όπως της Μαρίας Καρυστιανού που είχε πει «δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα θα ξεκινήσει η δίκη των 36 κατηγορουμένων για την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς απορρίφθηκαν από τον Άρειο Πάγο οι αιτήσεις συγγενών θυμάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της. Οι συγγενείς ζητούσαν να γίνει στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, την ύπαρξη αεροδρομίου και τη διευκόλυνση των παραγόντων της διαδικασίας.

Της Άννας Κανδύλη

Σχετικά αιτήματα είχαν υποβάλλει συνολικά οκτώ συγγενείς μεταξύ των οποίων δεν ήταν η Μαρία Καρυστιανού, η οποία ωστόσο είχε δηλώσει ότι «δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα».

Το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με πρόεδρο την αρχαιότερη αντιπρόεδρο Αγάπη Τζουλιαδάκη, έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι αλλαγής του τόπου διεξαγωγής, απορρίπτοντας ομόφωνα τα αιτήματα.

11:58 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

