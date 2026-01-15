Τορίνο: Πήρε εξιτήριο ο 18χρονος Μάριος που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος – «Όλοι μαζί τα καταφέραμε»

Σύνοψη από το

  • Ο 18χρονος Μάριος πήρε το πολυπόθητο εξιτήριο από το νοσοκομείο του Τορίνο, έπειτα από την επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος που υποβλήθηκε.
  • «Όλοι μαζί τα καταφέραμε» γράφει σε ανάρτησή της η μητέρα του, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη και αγάπη για την έξοδό τους από το νοσοκομείο.
  • Ο Μάριος, ο οποίος είχε πει στη μητέρα του «Μην φοβάσαι μαμά όλα θα πάνε τέλεια», δήλωσε κατά την έξοδο: «επιτέλους ξαναβλέπω τον ουρανό».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τορίνο: Πήρε εξιτήριο ο 18χρονος Μάριος που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος – «Όλοι μαζί τα καταφέραμε»

«Όλοι μαζί τα καταφέραμε» γράφει σε ανάρτησή της η μητέρα του 18χρονου Μάριου, ο οποίος πήρε το πολυπόθητο εξιτήριο, από το νοσοκομείο του Τορίνο στην Ιταλία όπου νοσηλευόταν, έπειτα από την επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος που υποβλήθηκε.

«Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο πριν από δύο μήνες περίπου μπήκαμε χωριστά ο ένας από τον άλλο. Εσύ σε κρίσιμη κατάσταση και εγώ 11 ώρες μετά με την αγωνία για αυτό που θα ακούσω. Απόψε βγήκαμε μαζί, το δέντρο είναι ακόμη στολισμένο και εμείς αποχαιρετούμε το νοσοκομείο αυτό με ευγνωμοσύνη και αγάπη!» αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση της μητέρας του 18χρονου Μάριου, στο Facebook και προσθέτει:

«Μου είπες: “Μην φοβάσαι μαμά όλα θα πάνε τέλεια” και είχες δίκιο. Απόψε όμως μου είπες: επιτέλους ξαναβλέπω τον ουρανό. Είναι καθαρός ο ουρανός σου πια, πάρε την ελευθερία του και ζήσε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που γίνατε η φωνή μας και η δύναμή μας .Όλοι μαζί τα καταφέραμε».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια εξέταση αίματος μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο – Kαλύτερος δείκτης και από τη χοληστερίνη

Πρέπει να στεγνώνουμε ρούχα στο καλοριφέρ του υπνοδωματίου; Τι προειδοποιεί ειδικός

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει για επιδόματα, τεκμήρια και επιστροφές- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις χωριστές δηλώ...

IRIS: Νέος οδηγός του ΔΙΑΣ για τις αλλαγές που ισχύουν από σήμερα στα ημερήσια όρια συναλλαγών –Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:07 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Πώς φτάσαμε από το «κάθοδος στην Αθήνα με τρακτέρ» στο «ναι στον διάλογο» – Το παρασκήνιο και οι όροι για συνάντηση των «σκληρών» των μπλόκων με τον Πρωθυπουργό

«Κλειδώνει» η συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής με τον Πρωθυπουργό...
07:08 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Ιανουαρίου

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Όσ...
05:53 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 15 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1...
05:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Κιλκίς: Τι ανέφερε στην απολογία του ο 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό έπειτα από κλήση – «Δεν είχα στόχο να τον σκοτώσω»

Για ατυχές γεγονός κάνει λόγο ο 58χρονος γιατρός για το περιστατικό την Κυριακή στο Κιλκίς , ό...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι