Τορίνο: Πήρε εξιτήριο ο 18χρονος Μάριος που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος – «Όλοι μαζί τα καταφέραμε»

«Όλοι μαζί τα καταφέραμε» γράφει σε ανάρτησή της η μητέρα του 18χρονου Μάριου, ο οποίος πήρε το πολυπόθητο εξιτήριο, από το νοσοκομείο του Τορίνο στην Ιταλία όπου νοσηλευόταν, έπειτα από την επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος που υποβλήθηκε.

«Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο πριν από δύο μήνες περίπου μπήκαμε χωριστά ο ένας από τον άλλο. Εσύ σε κρίσιμη κατάσταση και εγώ 11 ώρες μετά με την αγωνία για αυτό που θα ακούσω. Απόψε βγήκαμε μαζί, το δέντρο είναι ακόμη στολισμένο και εμείς αποχαιρετούμε το νοσοκομείο αυτό με ευγνωμοσύνη και αγάπη!» αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση της μητέρας του 18χρονου Μάριου, στο Facebook και προσθέτει:

«Μου είπες: “Μην φοβάσαι μαμά όλα θα πάνε τέλεια” και είχες δίκιο. Απόψε όμως μου είπες: επιτέλους ξαναβλέπω τον ουρανό. Είναι καθαρός ο ουρανός σου πια, πάρε την ελευθερία του και ζήσε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που γίνατε η φωνή μας και η δύναμή μας .Όλοι μαζί τα καταφέραμε».