Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν παιδική χαρά στην πλατεία Καλλιθέας – Δείτε εικόνες

Στο στόχαστρο βανδάλων βρέθηκε, σήμερα το πρωί στις 10:30 στις 30/8, η υπό κατασκευή παιδική χαρά της πλατείας Καλλιθέας, στην Άνω Πόλη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει ο Δήμος σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δράστες προκάλεσαν φθορές στον εξοπλισμό που τοποθετείται στον χώρο. Ο Δήμος τονίζει ότι οι πράξεις αυτές «δεν στρέφονται ενάντια στον Δήμο, αλλά ενάντια στα ίδια τα παιδιά και στον δημόσιο χώρο που όλοι μοιραζόμαστε και οφείλουμε να σεβόμαστε». Παρά τα περιστατικά βανδαλισμού, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαβεβαιώνει ότι η παιδική χαρά θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί κανονικά στους κατοίκους της περιοχής.

Η ανάρτηση για τον βανδαλισμό της παιδικής χαράς:

«Στην Άνω Πόλη, κατόπιν αιτημάτων των κατοίκων, δημιουργούμε μια νέα παιδική χαρά που θα παραδοθεί τον επόμενο μήνα στα παιδιά και στις οικογένειες της γειτονιάς. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν σοβαροί βανδαλισμοί στον εξοπλισμό και στους χώρους που διαμορφώνονται. Πράξεις που δεν στρέφονται ενάντια στον Δήμο, αλλά ενάντια στα ίδια τα παιδιά και στον δημόσιο χώρο που όλοι μοιραζόμαστε και οφείλουμε να σεβόμαστε. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: Η παιδική χαρά θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί όπως δεσμευτήκαμε. Καμία τέτοια πράξη δεν θα μας αποτρέψει από το να επενδύουμε σε καλύτερους δημόσιους χώρους για τις γειτονιές μας. Καλούμε τους κατοίκους να προστατεύσουμε όλοι μαζί αυτόν τον χώρο που ανήκει στην κοινότητα και κυρίως στα παιδιά μας. Η πόλη μας αξίζει σεβασμό» κατέληξε.