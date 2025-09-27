Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο ύστερα από τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο ύστερα από τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αναγεννήσεως, όταν αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες, με τον οδηγό να γλιτώνει την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ο οδηγός κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να καρφωθεί στη βιτρίνα ενός καταστήματος, την οποία και γκρέμισε. Στην προσπάθειά του να βάλει όπισθεν για να βγει από το σημείο, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Ο ίδιος κατάφερε να βγει αμέσως και να σωθεί, λίγο πριν εγκλωβιστεί.

«Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη»

Μάρτυρες της περιοχής περιέγραψαν τη στιγμή της πρόσκρουσης ως συγκλονιστική. «Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε τον έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο ThessPost.gr, εκτιμώντας πως ο οδηγός πιθανόν αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ οι ανακριτικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει να παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.

