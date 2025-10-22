Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος Τούρκος για την παράνομη μεταφορά μεταναστών – Ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Στη φυλακή οδηγήθηκε 24χρονος Τούρκος οδηγός φορτηγού, κατηγορούμενος για παράνομη μεταφορά επτά Σύρων μεταναστών, μεταξύ των οποίων ανήλικοι, που εντοπίστηκαν στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι δεν τους αντιλήφθηκε, εισαγγελέας και ανακρίτρια τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

«Μπήκαν στο φορτηγό εν αγνοία μου»

Οι Σύροι, με συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, είχαν υποδείξει φορτηγό με επικαθήμενη καρότσα, από το οποίο, όπως ανέφεραν εξήλθαν, σκίζοντας τον μουσαμά που περιβάλλει την καρότσα. Εξεταζόμενοι από στελέχη του Λιμενικού, οι ίδιοι φαίνεται να δήλωσαν, πως επιβιβάστηκαν στην καρότσα, από χώρο στάθμευσης οχημάτων έξω από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να τους αντιληφθεί ο κατηγορούμενος Τούρκος οδηγός. Αυτός ήταν και ο βασικός ισχυρισμός του 24χρονου κατά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

«Μπήκαν στο φορτηγό εν αγνοία μου, δεν τους αντιλήφθηκα καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής» φέρεται να ισχυρίστηκε, αρνούμενος την εις βάρος του αποδιδόμενη κατηγορία της μεταφοράς αλλοδαπών με σκοπό την κερδοσκοπία. Εισαγγελέας και ανακρίτρια δεν πείστηκαν όμως και τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

03:00 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

02:15 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

00:45 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

23:53 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

MUST READ

