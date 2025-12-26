Θεσσαλονίκη: Σε 24ωρη λειτουργία το Σάββατο το μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές

Σε πιλοτική 24ωρη λειτουργία τίθεται αύριο, Σάββατο, το μετρό της Θεσσαλονίκης με στόχο την ασφαλή μετακίνηση στην πόλη, τις ημέρες των γιορτών.

Στην πιλοτική 24ωρη λειτουργία εντάσσονται επίσης οι λεωφορειακές γραμμές 6, 14, 27, 32, 58 και 66. Τα δρομολόγια των παραπάνω γραμμών θα εκτελούνται ανά περίπου 30 λεπτά από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα ακολουθούν την κανονική συχνότητα των ημερήσιων δρομολογίων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων αναπροσαρμόζεται και θα εκτελείται ως και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 05.30 μέχρι τις 00.30, την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 05.30 ως τις 02.00 και την Κυριακή από τις 05.30 ως τις 00.30.

Από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το πρόγραμμα δρομολογίων θα εκτελείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 06.30 ως τις 23.00 και το Σαββατοκύριακο από τις 08.00 ως τις 23.00.