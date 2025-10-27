Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος 19χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 27χρονη και την εγκατέλειψε

Συνελήφθη, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 19χρονος, ο οποίος εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες χθες (26/10) στο κέντρο της πόλης, ο ανωτέρω, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τραυμάτισε 27χρονη ημεδαπή – πεζή και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο του ατυχήματος χωρίς να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές ή να περιθάλψει την παθούσα.

Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον εντοπισμό του, προέκυψε ότι οδηγούσε το εν λόγω όχημα υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.