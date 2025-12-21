Θεσσαλονίκη: Με Αγιοβασίληδες γέμισε ο Θερμαϊκός στο 5ο Santa SUP

Δεκάδες «Αγιοβασίληδες» με σανίδες SUP βρέθηκαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν στο 5ο Santa SUP, στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου.

Οι συμμετέχοντες πήραν τις σανίδες τους, φόρεσαν τις γιορτινές στολές τους και, με καλή διάθεση, μπήκαν στη θάλασσα για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη βόλτα, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη.

Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που μέλη της διοργανώτριας ομάδας Thess SUP κωπηλατούν όρθιοι πάνω σε σανίδες SUP. Η εντυπωσιακή αυτή διαδρομή τράβηξε τα βλέμματα περαστικών και επισκεπτών της πόλης, που βρίσκονταν κατά μήκος της λεωφόρου Νίκης, με τους περισσότερους να χειροκροτούν και να φωτογραφίζουν τους 50 supers, οι οποίοι φέτος έσπασαν το ρεκόρ συμμετοχής, σύμφωνα με το rthess.gr.

Το 5ο Santa SUP πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Κανόε – Καγιάκ. Μέρος των εσόδων της ετήσιας χριστουγεννιάτικης διοργάνωσης διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το Παιδο-ογκολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.