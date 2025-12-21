Θεσσαλονίκη: Με Αγιοβασίληδες γέμισε ο Θερμαϊκός στο 5ο Santa SUP

Σύνοψη από το

  • Δεκάδες «Αγιοβασίληδες» με σανίδες SUP βρέθηκαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν στο 5ο Santa SUP, στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου.
  • Οι 50 συμμετέχοντες, οι οποίοι φέτος έσπασαν το ρεκόρ συμμετοχής, τράβηξαν τα βλέμματα περαστικών και επισκεπτών της πόλης κατά μήκος της λεωφόρου Νίκης.
  • Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έχει και φιλανθρωπικό σκοπό. Μέρος των εσόδων διατίθεται για τη στήριξη του Παιδο-ογκολογικού Τμήματος του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

5o SANTA SUP

Δεκάδες «Αγιοβασίληδες» με σανίδες SUP βρέθηκαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν στο 5ο Santa SUP, στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου.

Οι συμμετέχοντες πήραν τις σανίδες τους, φόρεσαν τις γιορτινές στολές τους και, με καλή διάθεση, μπήκαν στη θάλασσα για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη βόλτα, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη.

5o SANTA SUP 5o SANTA SUP 5o SANTA SUP 5o SANTA SUP

Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που μέλη της διοργανώτριας ομάδας Thess SUP κωπηλατούν όρθιοι πάνω σε σανίδες SUP. Η εντυπωσιακή αυτή διαδρομή τράβηξε τα βλέμματα περαστικών και επισκεπτών της πόλης, που βρίσκονταν κατά μήκος της λεωφόρου Νίκης, με τους περισσότερους να χειροκροτούν και να φωτογραφίζουν τους 50 supers, οι οποίοι φέτος έσπασαν το ρεκόρ συμμετοχής, σύμφωνα με το rthess.gr.

5o SANTA SUP

5ο Santa SUP

Το 5ο Santa SUP πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Κανόε – Καγιάκ. Μέρος των εσόδων της ετήσιας χριστουγεννιάτικης διοργάνωσης διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το Παιδο-ογκολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια; Ποδίατροι συμβουλεύουν πόσο ψηλά επιτρέπεται να είναι και πώς να τα επιλέξετε

Άσκηση: η «ασπίδα» του εγκεφάλου απέναντι στη γήρανση

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα αγοράσετε φέτος τη γαλοπούλα και το μοσχάρι – Πού κυμαίνονται οι τιμές για μελομακάρονα ...

Φοροδιαφυγή: Πώς τα ψηφιακά εργαλεία άλλαξαν τα δεδομένα το 2025 και έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία του Δημοσίου

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:52 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Σε ποια σημεία εγκαταστάθηκαν οι πρώτες «έξυπνες κάμερες» – Πώς θα στέλνονται τα πρόστιμα

Σε λειτουργία τέθηκαν οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη για την αυτόματη καταγρ...
13:39 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Γαλάτσι: Rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας με DJ και φωτορυθμικά – Βίντεο

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διοργάνωση πάρτι με ηλεκτρονική μουσική το βράδυ του Σαββάτου (2...
13:11 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Συνελήφθη 53χρονος που είχε στο σπίτι του ρούχα με… διακριτικά της Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού

Ρούχα με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκα...
12:55 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Λειψυδρία: Πού βρισκόμαστε σήμερα και πώς προετοιμάζεται η ΕΥΔΑΠ για το επόμενο κρίσιμο διάστημα

Προβληματισμένοι οι ειδικοί για τη λειψυδρία,  καθώς οι μειωμένες βροχοπτώσεις και οι υψηλές θ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα