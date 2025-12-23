Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε όχημα στον περιφερειακό – Δείτε βίντεο αναγνώστη

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (23/12) το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε όχημα περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, μετά το τούνελ στα Κωνσταντινουπολίτικα με κατεύθυνση προς δυτικά, όπως μπορείτε να δείτε σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr.

Αρχικά, έκλεισε μόνο η μία λωρίδα για την κατάσβεση, αυτήν την ώρα όμως έχει αποκλειστεί ολόκληρο το ρεύμα προς δυτικά και γίνονται εκτροπές.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν τραυματίες.