Κρήτη: 17 ημέρες αγωνίας για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται – Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνοψη από το

  • Κανένα ίχνος ζωής από τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται στην Κρήτη από τις 7 Δεκεμβρίου, συμπληρώνοντας 17 ημέρες αγωνίας για την οικογένειά του.
  • Το αυτοκίνητο του 33χρονου εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης, με όλα να δείχνουν πως συνέχισε με τα πόδια.
  • Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη στα Χανιά, ενώ η οικογένεια του αγνοούμενου γιατρού απευθύνει έκκληση, αναφέροντας πως αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

γιατρός εξαφάνιση

Κανένα ίχνος ζωής από τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του στην Κρήτη να βρίσκονται σε εξέλιξη και την οικογένειά του να βιώνει 17 ημέρες αγωνίας.

Ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του είπε ότι δεν ήταν καλά και του ζήτησε να κατέβει στην Κρήτη. Πριν καν προλάβει να φτάσει στο νησί, ο 33χρονος είχε ήδη εξαφανιστεί. Από τότε δεν έχει επικοινωνήσει ξανά με κανέναν, σύμφωνα με το creta24.gr.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και επικεντρώνονται στα Χανιά, όμως από τον 33χρονο δεν υπάρχει κανένα σημάδι ζωής.

Στις έρευνες συμμετέχουν εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών που θα μπορούσε να είχε μεταβεί.

Η μητέρα του γιατρού, βρίσκεται στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, ενώ η οικογένεια του απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι για τον 33χρονο Αλέξη, να απευθυνθεί στην αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα στο silver alert-γραμμή ζωή 10-65.

Σύμφωνα με τους γονείς του, ο 33χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιώσεις και γρίπη: Το Νο1 πράγμα που πρέπει να κάνετε αμέσως αφού ταξιδέψετε για να μην κολλήσετε

6 τρόποι να παραμείνετε ζεστοί τη νύχτα χωρίς να ανάψετε τη θέρμανση

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Πότε θα κάνει πρεμιέρα – Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία του

Χριστούγεννα: Πόσο ακριβότερο είναι το γιορτινό τραπέζι – Τι θα αγοράσουν φέτος οι καταναλωτές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:02 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Με μπλόκα η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα – Οι αγρότες αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους

Η αγωνία χιλιάδων εκδρομέων των Χριστουγέννων κορυφώνεται για το αν θα καταφέρουν να ταξιδέψου...
07:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Δεκεμβρίου

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Νήφων...
06:45 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το τουρκικό προξενείο – ΒΙΝΤΕΟ

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε τα ξημερώματα από ομάδα κουκουλο...
23:18 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο ξυλοδαρμού με ρόπαλα στην Πάτρα – Συνελήφθη 40χρονος 

Ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού  απασχολεί τις τελευταίες ώρες, τις αστυνομικές Αρχές της Πάτρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα