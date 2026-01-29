Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά – 7 συλλήψεις σε συντονισμένη επιχείρηση

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, που προχώρησαν σε επτά συλλήψεις κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης (28/1). Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και το αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 8 άτομα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά -7- ημεδαποί, από τους οποίους οι -6- είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -8- άτομα – μη μέλη της οργάνωσης, που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που εκτυλίχθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, καθώς και του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και εφαρμογή ειδικών ανακριτικών πράξεων, από τη συνδυαστική μελέτη και αξιοποίηση των οποίων, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Όπως προέκυψε, το αρχηγικό μέλος είχε τον απόλυτο συντονισμό της παράνομης δραστηριότητας, ενώ για την επίτευξη του σκοπού της εγκληματικής οργάνωσης ενέταξε σε αυτή «εκτελεστικά» μέλη, στα οποία είχε αναθέσει διακριτούς ρόλους αναφορικά με την αποθήκευση και διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης και κάνναβης).

Συνολικά, από τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών και με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.131,03 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-111,2 γραμμάρια κοκαΐνης,

-134 ναρκωτικά δισκία,

-10 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-το χρηματικό ποσό των 6.675 ευρώ,

-tablet και 9 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

-πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων και πλαστικών συσκευασιών πρόσφορων για την τυποποίηση και περαιτέρω διάθεση ναρκωτικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος και των 6 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ και αφορούν παρόμοια καθώς και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.