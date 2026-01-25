Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80

Σύνοψη από το

  • Ένας 24χρονος και ένας 22χρονος συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για επικίνδυνη οδήγηση στην εσωτερική περιφερειακή οδό.
  • Οι οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνταν με 179 χιλιόμετρα την ώρα στον κόμβο Ευόσμου, παραβιάζοντας κατάφωρα το όριο των 80 χλμ/ώρα.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΡΑΝΤΑΡ

Ένας 24χρονος και ένας 22χρονος συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για επικίνδυνη οδήγηση στην εσωτερική περιφερειακή οδό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στον κόμβο Ευόσμου, όπου οι οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζοντας κατάφωρα τα όρια, που προβλέπονται από τη σήμανση.

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση συσκευής ελέγχου ταχύτητας (radar), διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οδηγοί κινούνταν με 179 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται από τις ρυθμιστικές πινακίδες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Donald Trump εμφάνισε επικίνδυνο σημάδι και στο δεύτερο χέρι του – Τι συμβαίνει με την υγεία του;

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Όλος ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2026 – 100 μεταρρυθμίσεις και έργα σε 24 τομείς πολιτικής

Εβδομάδα αυξήσεων για 1 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα – Τι φέρνουν οι αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:05 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Τοξική ατμόσφαιρα: Ο αέρας των ελληνικών πόλεων γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ο αέρας που αναπνέουμε έχει γίνει το νέο «πεδίο μάχης» της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική απορ...
11:57 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Δείτε τις πρώτες εικόνες

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε φούρνο-ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στ...
11:40 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε βάρος ανηλίκων – Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ο πατέρας του

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ένας 17χρονος στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη για λησ...
11:37 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι τη Δευτέρα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι