Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80

Ένας 24χρονος και ένας 22χρονος συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για επικίνδυνη οδήγηση στην εσωτερική περιφερειακή οδό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στον κόμβο Ευόσμου, όπου οι οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, παραβιάζοντας κατάφωρα τα όρια, που προβλέπονται από τη σήμανση.

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση συσκευής ελέγχου ταχύτητας (radar), διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οδηγοί κινούνταν με 179 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται από τις ρυθμιστικές πινακίδες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.