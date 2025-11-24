Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 72χρονο που υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ καθόταν σε παγκάκι 

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Για ακόμη μια φορά η άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ αποδείχθηκε σωτήρια.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ένας 72χρονος άντρας υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ καθόταν σε παγκάκι στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 18:00.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο και μια Κινητή Μονάδα. Εφαρμόστηκε εξειδικευμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής.

Το προσωπικό του ΕΚΑΒ έδωσε μάχη και έπειτα από 25 λεπτά κατάφερε να επαναφέρει τη λειτουργία της καρδιάς του 72χρονου.

Στην συνέχεια, ο ηλικιωμένος παρελήφθη από την Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

