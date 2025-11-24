Πετσέτες: Το σημείο στο μπάνιο που δεν πρέπει να τις τοποθετείτε ποτέ για να στεγνώσουν

Όλοι το έχουμε κάνει. Μετά το ντους, σκουπιζόμαστε και κρεμάμε την πετσέτα πάνω στη ράβδο του ντους για να στεγνώσει στον αέρα. Φαίνεται βολικό, μέχρι που αρχίζετε να παρατηρείτε ότι η πετσέτα μυρίζει μούχλα ή δεν είναι ποτέ εντελώς στεγνή. Το πρόβλημα; Κρεμάτε την πετσέτα σας σε λάθος σημείο.

Πού να τοποθετείτε τις πετσέτες σας για να στεγνώσουν σωστά

Η ράβδος του ντους είναι σίγουρα βολική. Όμως, κρεμώντας τις πετσέτες σε αυτό το σημείο, στην πραγματικότητα εμποδίζετε το σωστό στέγνωμα. Η υγρασία από το ντους ανεβαίνει προς την οροφή, με αποτέλεσμα να στεγνώσουν τα άκρα της πετσέτας, αλλά η κεντρική επιφάνεια να παραμένει νωπή.

Αυτή η υγρή περιοχή αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για μικρόβια, μούχλα και άλλους ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς που δεν θέλετε να έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας. Αυτά προκαλούν τη χαρακτηριστική μούχλα στις πετσέτες.

Αν δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη ράβδο του ντους, ποιο είναι το σωστό σημείο; Το κλειδί είναι να κρεμάτε τις πετσέτες έτσι ώστε όλη η επιφάνειά τους να είναι εκτεθειμένη και κοντά σε πηγή αερισμού.

Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές επιλογές:

Κρεμάστε τις πετσέτες έξω : Το ηλιακό φως βοηθάει στο ομοιόμορφο στέγνωμα και μπορεί να έχει και αντισηπτική δράση

: Το ηλιακό φως βοηθάει στο ομοιόμορφο στέγνωμα και μπορεί να έχει και αντισηπτική δράση Γάντζοι πετσετών: Αν ο χώρος είναι περιορισμένος, οι γάντζοι είναι καλή επιλογή, αρκεί να μην παγιδεύεται υγρασία μέσα στις πτυχές. Μπορεί να χρειαστεί να γυρίσετε τις πετσέτες στη μέση της διαδικασίας στεγνώματος για καλύτερα αποτελέσματα.

Συμβουλή: Αφήστε τον ανεμιστήρα του μπάνιου να λειτουργεί περίπου 30 λεπτά μετά το ντους. Αυτό αυξάνει την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τις πετσέτες και μειώνει την υγρασία στο δωμάτιο.