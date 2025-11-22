Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πήδηξαν από μπαλκόνι 6 μέτρων για να διαφύγουν – Τραυματίστηκαν σοβαρά

Με κατάγματα στο νοσοκομείο αντί για… λεία κατέληξαν το βράδυ της Παρασκευής δύο επίδοξοι διαρρήκτες στον Δρυμό, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο άνδρες, μαζί με ακόμη έναν συνεργό που περίμενε σε όχημα και αναζητείται, μπήκαν σε κατοικία της περιοχής προκειμένου να κλέψουν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν.

Για καλή τους τύχη όμως οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη και λόγω του αιφνιδιασμού τους πήδηξαν από το μπαλκόνι της οικίας ύψους περίπου έξι μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές της τοπικής οργάνωσης για να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι.