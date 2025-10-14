Θεσσαλονίκη: Ανήλικος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χάμογελο του Παιδιού

Ανακοίνωση σχετικά με την εξαφάνιση ενός 15χρονου από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας, χθες Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 13/10/25 και ώρα 7:30 μμ, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ο Αλγκάμπι Μπασίμ, 15 ετών, Αιγυπτιακής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 14/10/2025, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αλγκάμπι Μπασίμ είναι 15 ετών, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι αδύνατος. Έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε».

