Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την κυκλοφοριακή ασφυξία στους δρόμους της Αττικής – Οι προτάσεις για την Αθήνα που εξετάζονται

Μετά τις εικόνες καθημερινής ασφυξίας στους δρόμους, θα γίνει αύριο σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με αποκλειστικό αντικείμενο την κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες στην Αττική και στην Αθήνα. Ο δήμαρχος Αθηναίων αποκάλυψε σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα τις προτάσεις που έχει κάνει ενόψει της σύσκεψης.

Ο Αθηναίος υπολογίζεται πως χάνει περισσότερες από 100 ώρες τον χρόνο μέσα στην κίνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία η Αθήνα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 2.000.000 οχήματα και σήμερα κυκλοφορούν κοντά στα 6.000.000.

Οι 3 προτάσεις του δημάρχου Αθηναίων

Η γραμμή 4 του μετρό, η οποία όμως θα αργήσει. Μείωση στην αναμονή στις υπάρχουσες γραμμές του μετρό – Τα 6λεπτα να γίνουν 3λεπτα Περισσότερα λεωφορεία – Πρόταση για mini buses

Δούκας: Αν το 6λεπτο της αναμονής γίνει 3λεπτο, θα είναι σαν να φτιάξεις 150 χιλιόμετρα νέου δρόμου στην Αθήνα

Ερωτηθείς για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και τις διεργασίες της Κυβέρνησης απάντησε «έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Να πω ότι το ευρύτερο αυτό πρόβλημα έχει τις εξής λύσεις μεσοπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Το πιο σημαντικό νομίζω πως είναι η γραμμή 4 του μετρό, η οποία όμως θα αργήσει. Νούμερο δύο είναι να μειωθούν έστω και στις υπάρχουσες γραμμές του μετρό τα 6λεπτα που περιμένει κανείς και να γίνουν 3λεπτα. Αν το 6λεπτο της αναμονής γίνει 3λεπτο λένε οι ειδικοί συγκοινωνιολόγοι ότι θα είναι σαν να φτιάξεις 150 χιλιόμετρα νέου δρόμου στην Αθήνα. Βεβαίως θέλει επιπλέον συρμούς και χρήματα αλλά είναι κάτι που το ακούει το υπουργείο και προσπαθεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής».

«Νούμερο τρία είναι περισσότερα λεωφορεία. Έχουν δοθεί κάποια νέα ηλεκτρικά με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά εδώ για πρώτη φορά παρουσιάσαμε μια αναλυτική μελέτη για τη δημοτική αστυνομία. Την καταθέσαμε προχθές και επίσημα και την παρουσίασα και στο υπουργείο και τον κ. Κυρανάκη. Δημοτική συγκοινωνία, 7 διαδρομές, 26 μικρά λεωφορεία, 284 στάσεις. Το καταθέσαμε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για χρηματοδότηση, νομίζω θα είναι μια μεγάλη ανάσα» πρόσθεσε.