Κυρανάκης: Η Αθήνα όντως ταλαιπωρείται από το κυκλοφοριακό – Έρχονται βελτιώσεις

Σύνοψη από το

  • Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παραδέχτηκε ότι η Αθήνα ταλαιπωρείται από το κυκλοφοριακό, το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα και την παραγωγικότητα της χώρας.
  • Ανακοινώθηκαν προσλήψεις και αυξήσεις για τους οδηγούς, καθώς και η δημιουργία σχολής οδηγών της ΟΣΥ με δέσμευση παραμονής για 5 χρόνια.
  • Σημαντικές βελτιώσεις αναμένονται σε Μετρό και Ηλεκτρικό, με μείωση των χρονοκαθυστερήσεων στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και στα 5 λεπτά στον Ηλεκτρικό από τις αρχές του 2027.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Αθήνα όντως ταλαιπωρείται από το κυκλοφοριακό, το οποίο επιβαρύνει την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά επηρεάζει και το ΑΕΠ και την παραγωγικότητα της χώρας, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας στην κριτική που άσκησε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση.

Όπως δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, δεν ισχύει ότι από το 2019 έως σήμερα χάσαμε 500.000 δρομολόγια. «Έχουμε μείωση δρομολογίων λόγω συνταξιοδοτήσεων οδηγών αλλά από το Μάιο όμως έχουμε αύξηση ξανά των δρομολογίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι ήδη πραγματοποιούνται προσλήψεις, ενώ από το νέο έτος θα δοθούν και αυξήσεις στους οδηγούς. Επιπλέον ανέφερε πως πρόκειται να δημιουργηθεί σχολή οδηγών της ΟΣΥ, η οποία θα αναλαμβάνει το κόστος της εκπαίδευσης με τον όρο ότι για 5 χρόνια οι οδηγοί θα παραμένουν στην υπηρεσία.

Σε ότι αφορά στο Μετρό και τον Ηλεκτρικό, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών δήλωσε πως οι χρονοκαθυστερήσεις θα μειωθούν. Στη γραμμή 2 του Μετρό αναμένεται να «πέσουν» στα 3.45 και στη γραμμή 3 στα 3.20. Στον Ηλεκτρικό, από τις αρχές του 2027, θα έχουμε χρονοαπόσταση μεταξύ δρομολογίων που αναμένεται να «πέσει» στα 5 λεπτά από τα 8 που καταγράφονται τώρα.

Αναφερόμενος, συγκεκριμένα, στην επέκταση του Μετρό στη Γλυφάδα, σημείωσε πως η μελέτη του έργου εκκινεί στις αρχές του 2026, επισημαίνοντας τη σημασία υλοποίησής του, δεδομένου ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή, λόγω Ελληνικού.

«Ο σχεδιασμός είναι συμφωνημένος με την τοπική αυτοδιοίκηση και εμφανίζει μια διακλάδωση. Φεύγει από το Ελληνικό, καταλήγει με τερματικό σταθμό στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η πάνω διακλάδωση φτάνει και στην Ανω Γλυφάδα, στη Γούναρη και καταλήγει στη Βουλιαγμένης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, όποια και εάν είναι η κυβέρνηση θα πρέπει να το συνεχίσει», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ως πρωταρχικούς επιβαρυντικούς παράγοντες για την κίνηση στους δρόμους της πόλεις, την αυξημένη τουριστική κίνηση αλλά και την αυξημένη κυκλοφορία φορτηγών και οχημάτων τροφοδοσίας.

«Καθοριστικός παράγοντας είναι η δωδεκάμηνη τουριστική περίοδος της Αθήνας. 600.000-700.000 επισκέπτες κάθε μήνα στην Αθήνα να επιβαρύνουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην πόλη. Ο 2ος παράγοντας είναι οι εμπορικές μεταφορές. Καθημερινά τα φορτηγά επιβαρύνουν τον Κηφισό και τις μεγάλες οδικές οδούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Γι’ αυτό ανέφερε πως η επικείμενη σύνδεση Ελευσίνας – Θήβας θα αποσυμφορήσει σημαντικά την πρωτεύουσα. Ο κ. Κυρανάκης δήλωσε πως το έργο επανασχεδιάστηκε, ώστε από αποκλειστικά σιδηροδρομικό να γίνει και οδικό και σιδηροδρομικό.

«Αυτό το έργο με την κανονική λειτουργία του Θριασίου ως κέντρο logistics θα μπορέσει να βγάλει όλη την κίνηση από τον Κηφισό», τόνισε.

