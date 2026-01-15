Συνεδρίασε το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο στο θωρηκτό «Αβέρωφ» – Η νέα σύνθεση

Συνεδρίασε το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο στο θωρηκτό «Αβέρωφ» – Η νέα σύνθεση

Συνεδρίαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, πραγματοποιήθηκε, χθες, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, επί του θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ».

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

  • Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ
  • Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ Αρχηγός Στόλου
  • Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝΥπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
  • Αντιναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ
  • Αντιναύαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ Διοικητής ΔΔΜΝ
  • Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ Διοικητής EUNAVFOR ASPIDES
  • Υποναύαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου ΠΝ ΓΕΕΘΑ
  • Υποναύαρχος Παναγιώτης Καραβάς ΠΝ Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΕΞ
  • Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Κοντογιαννάκος ΠΝΑρχιεπιστολέας ΓΕΝ
  • Υποναύαρχος Σπυρίδων Τσιαφούτης ΠΝΓΕΕΘΑ
  • Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Πιτυκάκης ΠΝ Διοικητής ΣΕΘΑ
  • Υποναύαρχος Στέφανος Σαρρής ΠΝ Διοικητής ΔΝΕ
  • Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ Διοικητής ΣΝΔ
  • Υποναύαρχος Γεώργιος Σταυρουλάκης ΠΝ Υποδιοικητής ΔΕΠ
  • Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Τουρκαντώνης ΠΝ Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ
  • Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης ΠΝ ΥπαρχηγόςΣτόλου
  • Υποναύαρχος (Μ) Σταύρος Τερπένου ΠΝ ΔΙΔΑΕ
  • Υποναύαρχος (Μ) Δημήτριος Καπίρης ΠΝ ΓΕΝ/ΓΕΠΝ
  • Υποναύαρχος (ΥΙ) Σωτήριος Μωραΐτης ΠΝ Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΥΓ
  • Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Παλάσκας ΠΝ Διευθυντής ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΝ

