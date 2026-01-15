Συνεδρίασε το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο στο θωρηκτό «Αβέρωφ» – Η νέα σύνθεση

Συνεδρίαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, πραγματοποιήθηκε, χθες, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, επί του θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ».

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: