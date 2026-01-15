Συνεδρίασε το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο στο θωρηκτό «Αβέρωφ» – Η νέα σύνθεση

Συνεδρίαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, πραγματοποιήθηκε, χθες, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, επί του θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ».
Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
- Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ
- Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ Αρχηγός Στόλου
- Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝΥπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
- Αντιναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ
- Αντιναύαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ Διοικητής ΔΔΜΝ
- Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ Διοικητής EUNAVFOR ASPIDES
- Υποναύαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου ΠΝ ΓΕΕΘΑ
- Υποναύαρχος Παναγιώτης Καραβάς ΠΝ Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΕΞ
- Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Κοντογιαννάκος ΠΝΑρχιεπιστολέας ΓΕΝ
- Υποναύαρχος Σπυρίδων Τσιαφούτης ΠΝΓΕΕΘΑ
- Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Πιτυκάκης ΠΝ Διοικητής ΣΕΘΑ
- Υποναύαρχος Στέφανος Σαρρής ΠΝ Διοικητής ΔΝΕ
- Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ Διοικητής ΣΝΔ
- Υποναύαρχος Γεώργιος Σταυρουλάκης ΠΝ Υποδιοικητής ΔΕΠ
- Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Τουρκαντώνης ΠΝ Αρχιεπιστολέας ΔΔΜΝ
- Υποναύαρχος Ιωάννης Σαράκης ΠΝ ΥπαρχηγόςΣτόλου
- Υποναύαρχος (Μ) Σταύρος Τερπένου ΠΝ ΔΙΔΑΕ
- Υποναύαρχος (Μ) Δημήτριος Καπίρης ΠΝ ΓΕΝ/ΓΕΠΝ
- Υποναύαρχος (ΥΙ) Σωτήριος Μωραΐτης ΠΝ Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΥΓ
- Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Παλάσκας ΠΝ Διευθυντής ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΝ