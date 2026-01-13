Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου: Άνδρας απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) στο νοσοκομείο Βόλου, καθώς ένας άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό από τον 3ο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», ο άνδρας είχε μεταβεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για να εξεταστεί, αλλά ανέβηκε από τις εξωτερικές σκάλες του κτιρίου στον 3ο όροφο, από την οδό Αθανασάκη και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών που βγήκαν έντρομοι και τον προέτρεπαν να κατέβει, ο άνδρας έδειχνε αμετάπειστος.

Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας.

Τελικά, ο άνδρας κατέβηκε μόνος του από τον 3ο όροφο του κτιρίου, από την πλευρά της οδού Αθανασάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, που οδηγείται αυτή την ώρα στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.