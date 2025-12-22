Σύλλογος Πληγέντων Τεμπών για ΣΔΟΕ: «Δεν τρομοκρατούμαστε. Συνεχίζουμε!»

Σύνοψη από το

  • Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή την έρευνα του ΣΔΟΕ στα γραφεία του συλλόγου.
  • Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ πραγματοποιήθηκε την ημέρα που ο Σύλλογος διεκδικούσε να γίνει δεκτός ως υποστηρίζων την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις και τα «παιχνίδια» με το βιντεοληπτικό υλικό.
  • Τα μέλη του Δ.Σ. δηλώνουν ότι «δεν τρομοκρατούνται» και «συνεχίζουν» τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι η συγκυρία αποδεικνύει πως έχουν απέναντί τους ένα «εχθρικό κράτος».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τέμπη

Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28-2-2023», εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή την έρευνα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στα γραφεία του συλλόγου.

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: Δυστυχώς, φούσκωσαν τα μυαλά της

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σαν να μην έφταναν οι συστηματικές μεθοδεύσεις, η προσπάθεια συγκάλυψης και τα συνεχόμενα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών, η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.

Όλως τυχαίως (!) αποφάσισε να στείλει τον ΣΔΟΕ για έλεγχο στο γραφείο του Συλλόγου μας, ακριβώς την ημέρα που δίναμε μεγάλη μάχη για να γίνουμε δεκτοί ως υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τις αλλοιώσεις, τις καθυστερήσεις και τα «παιχνίδια» με το βιντεοληπτικό υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας! Προφανώς και δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνω ελέγχου αλλά η σημειολογία της συγκυρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος.

Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το σύστημα που θέλουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, που αφήνουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να αλωνίζουν και να κερδοσκοπούν σε βάρος μας, δρώντας από κοινού στα τρένα και σε άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι μακριά γελασμένοι.

Δεν τρομοκρατούμαστε!

Δεν σταματάμε!

Συνεχίζουμε!

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχματζίδης, Μέλος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στέλνετε ακόμα Χριστουγεννιάτικες κάρτες; Τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας

Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Συνάντηση Παπασταύρου – Γκιλφόιλ: Στο επίκεντρο ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου

ΔΥΠΑ: 2.000 νέες θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους – Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:33 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Γιαννάκος: Μόνο σε δύο νοσοκομεία της Αττικής κάθε χρόνο νοσηλεύονται 100 παιδιά μετά τη χρήση ναρκωτικών

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα της χρ...
20:06 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Μήνυση υπέβαλε ο παππούς του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Αναζητούνται οι δράστες που τον ξυλοκόπησαν 

Με θλάσεις στα πλευρά και μώλωπες στο πρόσωπο νοσηλεύεται λόγω ξυλοδαρμού, προληπτικά, στη Χει...
19:46 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα

Η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 30% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα σύμφωνα με στοιχε...
19:36 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Λήξη συναγερμού στη Λαμία: Προσήχθη ο άνδρας που απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά ύστερα από επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) στο κέντρο της Λαμίας,...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα