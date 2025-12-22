Στο μνημείο των Τεμπών οι αγρότες – Η συμβολική κίνηση για τα θύματα της τραγωδίας – ΒΙΝΤΕΟ

Την μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών τίμησαν οι αγρότες, μετά το αποκλεισμό της σήραγγας.

Οι αγρότες μετέβησαν στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, αποτίοντας φόρο τιμής στους 57 νεκρούς που σκοτώθηκαν σε αυτό το σημείο.

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τα 57 θύματα.

Πρόκειται για μία κίνηση που έχουν κάνει και στο παρελθόν, δείχνοντας για μια ακόμη φορά τη στήριξή τους στον αγώνα των συγγενών για δικαίωση.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή οι αγρότες διευκόλυναν τη διέλευση των συγγενών από τα μπλόκα, προκειμένου να παραστούν στη δίκη με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας.

